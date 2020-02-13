Люди провели месяц в открытом океане и выжили - ФОТО

Четверых человек, в том числе и двенадцатилетнего ребенка спасли в Тихом океане. Двое молодых людей, а также мать и ее 12-летняя дочь стали единственными, кому удалось уцелеть после кораблекрушения и месяца плаваний без еды в открытом океане.

Об этом Report передает со ссылкой на газету Solomon Star.

Известно, что в конце декабря группа из двенадцати человек покинула самый большой из Соломоновых островов и направилась на атолл Килинаилау, который располагался от острова Бугенвилль на расстоянии 86 километров. Все они планировали отпраздновать на атолле католическое рождество, однако в ходе плавания лодка перевернулась и несколько человек утонули. Остальным же пришлось бороться за жизнь в течение месяца — их лодка преодолела порядка двух тысяч километров.

"Одна пара умерла, остался только их младенец, которого я держал на руках. однако вскоре умер и он", — рассказал изданию один из выживших молодых людей.

Когда у пассажиров лодки кончилось пропитание, они стали утолять жажду дождевой водой, которую собирали в миску. Ели же они либо проплывающие мимо кокосовые орехи, либо рыбу, которую удавалось поймать. По словам одного из спасенных, несколько раз мимо них проходили рыболовные суда, которые не замечали небольшую лодку. Спасти пассажиров удалось, когда судно приблизилось к острову новая Каледония.

Четверых выживших спустя неделю доставили в столицу Соломоновых островов - город Хониара, где они проходят лечение после изнурительного плавания, которое привело к истощению организма.