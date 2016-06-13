​В Стамбуле обнаружен украденный кинжал Муаммара Каддафи

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Стамбуле нашли кинжал бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Как сообщает Report, информацию распространили турецкие СМИ.

Отмечается о задержании двух человек при попытке продать за 10 млн. долларов бизнесмену из Саудовской Аравии украденный из дворца Муаммара Каддафи кинжал.

По информации, кинжал из слоновой кости украшен золотом, изумрудами, брильянтами, сапфирами и рубинами.

Отметим, что в 1969-2011 гг. лидер ливийской революции Муаммар Каддафи возглавлял Ливию.

В результате "арабской весны" в 2011 году он был свергнут и убит протестантами.