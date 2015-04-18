​В США женщина напала на храпящего в самолете соседа

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Пассажирка самолета Southwest Airlines, направлявшегося из Чикаго в Манчестер, штат Нью-Гэмпшир, была вынуждена покинуть борт после конфликта с одним из попутчиков.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает американский телеканал ABC 7.

Еще до взлета авиалайнера женщина, не выдержав храпа своего соседа, начала тыкать его авторучкой. Уснувший пассажир Ленни Мордарски, по его словам, почувствовал, будто его кусают пчелы. В результате нападения на руке у него остались синяки, а рукав рубашки был испачкан чернилами. Нанести ему серьезных травм она не успела.

Из-за инцидента рейс пришлось задержать. Сотрудники аэропорта вывели из самолета агрессивную пассажирку и предложили ей лететь другим рейсом.

Информации о предъявлении женщине каких-либо обвинений нет.