В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу

В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу.

В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Одной из сестер, 73-летняя Дорис Криппен, провела в больнице месяц, лечась от коронавируса. После этого она обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт, где, как выяснилось, уже 20 лет работает ее сестра, 53-летняя Бев Боро.

"Я не могла поверить в это. Я подумала: "Боже мой, думаю, это моя сестра", - приводятся слова Боро.

У сестер общий отец и разные матери. Киппер воспитывалась в семье, а полугодовую Боро отдали на удочерение. У женщин есть другие братья и сестры, теперь они могут воссоединиться.