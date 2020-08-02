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В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу

В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу.
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2 августа 2020 г. 16:53
В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу

В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Одной из сестер, 73-летняя Дорис Криппен, провела в больнице месяц, лечась от коронавируса. После этого она обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт, где, как выяснилось, уже 20 лет работает ее сестра, 53-летняя Бев Боро.

"Я не могла поверить в это. Я подумала: "Боже мой, думаю, это моя сестра", - приводятся слова Боро.

У сестер общий отец и разные матери. Киппер воспитывалась в семье, а полугодовую Боро отдали на удочерение. У женщин есть другие братья и сестры, теперь они могут воссоединиться.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da iki bacı 50 il sonra koronavirus sayəsində bir-birlərini tapdı

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