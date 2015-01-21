​В США мусульманам разрешили носить бороду в тюрьме

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Верховный суд США удовлетворил иск заключенного Грегори Холта, который требовал разрешить мусульманам, находящимся под стражей, носить бороду.

Как передает Report, согласно общим тюремным правилам, заключенным разрешалось носить бороду не длиннее 0,25 дюйма (порядка 5 мм), в то время как Холт настаивал на том, что как мусульманин он имеет право на бородку длиной по меньшей мере в сантиметр.

Суд постановил, что существующее ограничение нарушает конституционное право Холта на свободу религии, и постановил разрешить ему и его единоверцам носить более длинную бороду.

Ранее стало известно, что заключенный из Арканзаса подал иск в Верховный суд. Сообщалось, что Холт был осужден за угрозы похищения и нанесения вреда дочерям президента Джорджа Буша.