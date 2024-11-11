В США пойманы более половины сбежавших из Alpha Genesis подопытных обезьян

Более половины обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в американском городе Йемасси (штат Южная Каролина), пойманы.

Более половины обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в американском городе Йемасси (штат Южная Каролина), пойманы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на данные полиции.

Согласно информации, по меньшей мере 25 из 43 обезьян пойманы.

По словам ветеринаров, проводивших обследование пойманных приматов, все животные здоровы.

"Большая группа обезьян продолжает находиться вдоль ограждения центра и в настоящее время устроилась на деревьях на ночлег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция продолжает поисковую операцию.

Напомним, что 7 ноября более 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре компании Alpha Genesis в Йемасси, смогли вырваться на волю.