В США открыли новый вид динозавров

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Палеонтологи США заявили об открытии нового вида динозавров.
Как передает Report, об этом сообщается на Youtube-канале Музея естественной истории штата Юта.
Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров.
По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.
Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.
Anar TağıyevАвтор новости
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