В США открыли новый вид динозавров

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Палеонтологи США заявили об открытии нового вида динозавров.

Как передает Report, об этом сообщается на Youtube-канале Музея естественной истории штата Юта.

Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров.

По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.

Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.