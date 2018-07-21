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    В США открыли новый вид динозавров

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Палеонтологи США заявили об открытии нового вида динозавров.

    Как передает Report, об этом сообщается на Youtube-канале Музея естественной истории штата Юта.

    Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров.

    По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.

    Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.

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