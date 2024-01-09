В США откроется полностью роботизированный ресторан

В начале 2024 года в Калифорнии откроется полностью автономный ресторан. Руководить всеми производственными процессами будет искусственный интеллект (ИИ).

В начале 2024 года в Калифорнии откроется полностью автономный ресторан. Руководить всеми производственными процессами будет искусственный интеллект (ИИ).

Как сообщает Report , идея открыть такой ресторан принадлежит сразу трем американским компаниям — Cali Group, Miso Robotics и PopID. Cali Group специализируется на внедрении современных технологий в ресторанный и розничный бизнес. Miso Robotics создала Flippy — первую в мире роботизированную станцию для жарки под управлением ИИ. Компания PopID придумывает решения для бесконтактной оплаты с помощью биометрии.

Ресторан получил название CaliExpress by Flippy и расположится в центре города Пасадена, который находится в американском штате Калифорния. Ресторан будет специализироваться на приготовлении традиционного американского фаст-фуда – пока в меню значатся только три вида бургеров, картофель фри и салат. Для их приготовления установят несколько полностью роботизированных гриль-станций от Flippy.

Управлять всей командой робоповаров будет специально написанное программное обеспечение. Сделать заказ можно будет с помощью киосков самообслуживания. Необходимо только заранее создать учетную запись PopID. При заказе киоск даст рекомендации посетителям на основе истории их предыдущих визитов. Затем клиент сможет наблюдать за процессом приготовления пищи — для этого стены кухни сделают из прозрачного стекла. При этом создатели ресторана признаются, что все-таки полностью обойтись без людей не получится. Собирать и отдавать заказы посетителям будут живые сотрудники.

Рестораторы обещают, что цены на блюда в CaliExpress будут ниже, чем у конкурентов, а качество продукции — выше. К примеру, для приготовления бургеров запретят использовать готовые фабричные котлеты. Гриль-робот сам изготовит их из свежих ингредиентов. А роботизированная станция для жарки картофеля фри сможет обеспечить идеальное время и температуру готовки.