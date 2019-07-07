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В США на чемпионате по поеданию хот-догов победитель съел 71 штуку за 10 минут

​В США на чемпионате по поеданию хот-догов победитель съел 71 штуку за

В Нью-Йорке прошел ежегодный турнир по поеданию хот-догов.

Как сообщает Report, данное мероприятие традиционно проводится в День независимости США. Участники соревнования должны съесть как можно больше хот-догов за 10 минут.

Титул отстоял действующий чемпион Джо Честнат, также известный под прозвищем «Челюсти». За 10 минут он съел 71 хот-дог.

В том году победитель одолел на четыре хот-дога больше, передает ESPN.

У девушек же шестой титул подряд завоевала Мико Судо, скушав 31 хот-дог.

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