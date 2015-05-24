​В штате Вашингтон нашли останки динозавра

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Ученые, копающие недалеко от прибрежных скал в штате Вашингтон, нашли левую бедренную кость двуногого плотоядного динозавра.

Как передает Report, окаменелости примерно 80 млн. лет, и она первая в своем роде, найденная в штате.

Исследователи обнаружили 42-сантиметровую окаменелость, часть бедренной кости в мае 2012 года во время сбора аммонитов вдоль берегов острова Сучия в Сан-Хуане, к северо-западу от Сиэтла, говорится в заявлении Музея естественной истории и культуры имени Берка.

Палеонтологи не смогли определить точный вид динозавра, но установили, что это теропод, группа, которая включает в себя велоцираптора и тираннозавра.

Такая находка редкость, потому что во времена динозавров штат Вашингтон был в основном под водой. Вполне вероятно, что динозавр умер недалеко от моря, оказался среди волн и в конце концов утонул.