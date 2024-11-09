В Шотландии на маяке найдено спрятанное в бутылке послание 132-летней давности

На юге Шотландии под стенами маяка Корсволл в северной части полуострова Райнс-оф-Галлоуэй найдена бутылка с посланием 132-летней давности.

На юге Шотландии под стенами маяка Корсволл в северной части полуострова Райнс-оф-Галлоуэй найдена бутылка с посланием 132-летней давности.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, бутылка размером 8 дюймов (20 см) была обнаружена Россом Расселом, инженером-механиком Управления Северного маяка, во время инспекции маяка.

В находящемся в ней письме, датированном 4 сентября 1892 года, пером и чернилами написаны имена трех инженеров, которые установили новый тип освещения (фонарь) на 100-футовой (30-метровой) башне. В нем также указаны имена трех смотрителей маяка.

Отмечается, что это первое послание в бутылке, когда-либо обнаруженное на маяке в Шотландии.