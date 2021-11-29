В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили

Организаторы конкурса на лучший автомобиль года Car of the Year назвали модели, которые поборются за звание лучшего автомобиля в Европе 2022 года.

Организаторы конкурса на лучший автомобиль года Car of the Year назвали модели, которые поборются за звание лучшего автомобиля в Европе 2022 года.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

Жюри конкурса, в которое входят 60 журналистов из 23 стран Европы, из 39 претендентов на попадание в финал отобрали семерку финалистов. Итоги заключительного голосования будут подведены 16 февраля 2022 года.

В число претендентов на премию Car of the Year-2022 вошли Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech и Skoda Enyaq iV. Из семи финалистов — шесть моделей оказались электромобилями.

Для участия в конкурсе автомобили должны продаваться как минимум в пяти странах Европы и быть доступными к покупке, чтобы можно было провести тест-драйв. Напомним, в 2021 году титул Car of the Year достался хэтчбеку Toyota Yaris.