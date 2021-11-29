О нас
Report Georgia
Аудио новости

В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили

В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили Организаторы конкурса на лучший автомобиль года Car of the Year назвали модели, которые поборются за звание лучшего автомобиля в Европе 2022 года.
Это интересно
29 ноября 2021 г. 13:58
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили

Организаторы конкурса на лучший автомобиль года Car of the Year назвали модели, которые поборются за звание лучшего автомобиля в Европе 2022 года.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

Жюри конкурса, в которое входят 60 журналистов из 23 стран Европы, из 39 претендентов на попадание в финал отобрали семерку финалистов. Итоги заключительного голосования будут подведены 16 февраля 2022 года.

В число претендентов на премию Car of the Year-2022 вошли Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech и Skoda Enyaq iV. Из семи финалистов — шесть моделей оказались электромобилями.

Для участия в конкурсе автомобили должны продаваться как минимум в пяти странах Европы и быть доступными к покупке, чтобы можно было провести тест-драйв. Напомним, в 2021 году титул Car of the Year достался хэтчбеку Toyota Yaris.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada avtomobil müsabiqəsinin finalında elektromobillər üstünlük təşkil edir

Другие новости из категории

Эксперт рассказал, на чей звонок Елизавета II отвечает лично
Эксперт рассказал, на чей звонок Елизавета II отвечает лично
28 ноября 2021 г. 09:42
Криптоинвесторы захотели купить команду из NBA
Криптоинвесторы захотели купить команду из NBA
27 ноября 2021 г. 09:29
В Польше нашли ювелирное украшение возрастом 41,5 тыс. лет
В Польше нашли ювелирное украшение возрастом 41,5 тыс. лет
26 ноября 2021 г. 07:17
Открытие памятника коронавирусу в Бельгии отменили из-за новой волны COVID-19
Открытие памятника коронавирусу в Бельгии отменили из-за новой волны COVID-19
25 ноября 2021 г. 13:40
На аукционе Christie's продана рукопись Эйнштейна за крупную сумму
На аукционе Christie's продана рукопись Эйнштейна за крупную сумму
24 ноября 2021 г. 12:58
Умер старейший человек на планете
Умер старейший человек на планете
23 ноября 2021 г. 23:02
87-летний житель Баку вступил в брак
Фото87-летний житель Баку вступил в брак
23 ноября 2021 г. 15:25
На благотворительном аукционе во Франции бочку вина продали за 800 тыс. евро
На благотворительном аукционе во Франции бочку вина продали за 800 тыс. евро
22 ноября 2021 г. 13:13
Во Франции бочку вина продали на благотворительном аукционе за €800 тыс.
Во Франции бочку вина продали на благотворительном аукционе за €800 тыс.
21 ноября 2021 г. 23:41
Первый экземпляр Конституции США продано на аукционе Sotheby’s
Первый экземпляр Конституции США продано на аукционе Sotheby’s
19 ноября 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi