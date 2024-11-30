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В Салониках открылось метро, ставшее музеем под землей

В Салониках открылось метро, ставшее музеем под землей В Салониках, втором по величине городе Греции, 30 ноября официально заработала система метро, которая сочетает современную инфраструктуру с демонстрацией древних артефактов.
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30 ноября 2024 г. 16:54
В Салониках открылось метро, ставшее музеем под землей

В Салониках, втором по величине городе Греции, 30 ноября официально заработала система метро, которая сочетает современную инфраструктуру с демонстрацией древних артефактов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Протяженность метро составляет 9,6 км, оно включает две линии и 18 станций. Салоники стали вторым городом Греции с метрополитеном, после Афин. Ожидается, что ежедневно метрополитен будет перевозить около 254 тысяч пассажиров, с возможностью транспортировки до 18 тысяч человек в час в каждом направлении.

Все поезда изготовлены на 92% из переработанных материалов, способны вместить до 465 пассажиров и оснащены системами автономного управления.

Строительство метро в Салониках, начавшееся в 2006 году, заняло почти 20 лет, отчасти из-за проблем с финансированием во время долгового кризиса в Греции 2009-2018 годов.

Кроме того, во время строительства рабочие обнаружили рынок византийской эпохи, римское кладбище и другие сокровища долгой и разнообразной истории города. Находки затормозили развитие метро и подняли вопросы о том, как город будет модернизироваться, сохраняя при этом богатое прошлое. В результате артефакты были интегрированы в дизайн станций, превращая метро в своеобразный подземный музей.

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