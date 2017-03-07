В России ранее судимый мужчина украл цветы, чтобы раздать женщинам на улице 8 марта

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Полиция в Саратове задержала ранее судимого местного жителя по подозрению в краже роз из цветочной лавки с целью подарить их незнакомкам на улице к 8 марта. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным ведомства, сотрудница точки по продаже цветов сообщила о том, что неизвестные разбили окно торгового павильона и похитили 25 белых и 25 красных роз общей стоимостью около 3 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан при помощи служебно-розыскной собаки.

"Несмотря на чистосердечное признание ранее неоднократно судимого подозреваемого, похищенные розы так и не были обнаружены. Задержанный пояснил, что подарил 50 роз двум неизвестным женщинам, которых он встретил на одной из улиц", — говорится в сообщении.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.