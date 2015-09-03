​В России подросток умер после 22-х дней компьютерных игр

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Башкирии расследуют смерть подростка, погибшего во время компьютерной игры.

Как передает Report со ссылкой на Vesti.ru, несколько недель подряд школьник Рустам Абдулзалимов провел дома за монитором компьютера с небольшими перерывами на сон и еду.

После одной из игровых сессий, родители обнаружили подростка без сознания. 1 сентября Рустам должен был пойти в 11-й класс. Утром младший брат позвал его к завтраку.

Рустам, как всегда ночь напролет, просидел за компьютером. Оторвавшись от монитора, он потерял сознание. Приехавшие медики помочь уже не смогли.

По предварительным данным, причиной смерти стал тромб, остановивший кровеносную систему. Из-за травмы ноги все последние 22 дня Рустам сидел за компьютером и безостановочно играл, прерываясь лишь на короткий сон.