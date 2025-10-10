В Риме закрылось известное литературное кафе, действовавшее с 1760 года
Это интересно
- 10 октября, 2025
- 15:22
В центре Рима прекратило работу кафе Antico Caffè Greco, функционировавшее с 1760 года.
Как передает Report, об этом пишет издание Corriere della Sera.
За несколько веков своей работы кафе неоднократно принимало известных гостей, среди которых были такие известные люди, как Байрон, Гете, Бальзак, Стендаль, Ганс Христиан Андерсон, Шопенгауэр, Вагнер, Марк Твен, Иван Тургенев, Николай Гоголь и т.д.
Известно, что Гоголь здесь работал над "Мертвыми душами".
