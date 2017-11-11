 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Португалии поймана доисторическая акула-монстр - ФОТО

    Этот вид акулы имеет более 300 зубов

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ У берегов провинции Алгарве сотрудниками Португальского института моря и атмосферы была поймана доисторическая плащеносная акула.

    Как передает Report, об этом сообщает The Portugal News.

    Отмечается, что плащеносная акула обитала в Атлантическом океане ещё 80 миллионов лет назад, за что была прозвана учёными «живой окаменелостью».

    Этот вид акулы имеет более 300 зубов, длина его туловища составляет 1,5 метра, а движения подобны змеиным.

    Как говорится в материале, плащеносные акулы мало изучены специалистами, потому что обитают на большой глубине в Атлантическом океане, вблизи берегов Австралии, Японии и Новой Зеландии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi