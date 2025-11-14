В Польше исследователи заявили об обнаружении "золотого поезда" нацистов

Группа польских исследователей, занимающаяся поисками так называемого "золотого поезда" нацистов, сообщила о получении новых данных, которые подтверждают существование легендарного состава времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает издание Dziennik.pl.

По словам участников проекта, проведенное ими георадарное исследование на территории Нижней Силезии выявило подземную аномалию, которую они интерпретируют как тоннель и несколько вагонов.

"Мы обнаружили замаскированный железнодорожный туннель и три вагона внутри этого туннеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа намерена получить разрешение на проведение дальнейших поисковых работ в лесном массиве.