Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Польше исследователи заявили об обнаружении "золотого поезда" нацистов

    Это интересно
    • 14 ноября, 2025
    • 16:30
    В Польше исследователи заявили об обнаружении золотого поезда нацистов

    Группа польских исследователей, занимающаяся поисками так называемого "золотого поезда" нацистов, сообщила о получении новых данных, которые подтверждают существование легендарного состава времен Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Dziennik.pl.

    По словам участников проекта, проведенное ими георадарное исследование на территории Нижней Силезии выявило подземную аномалию, которую они интерпретируют как тоннель и несколько вагонов.

    "Мы обнаружили замаскированный железнодорожный туннель и три вагона внутри этого туннеля", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что группа намерена получить разрешение на проведение дальнейших поисковых работ в лесном массиве.

    Польша поезд золото Вторая мировая война нацисты

    Последние новости

    17:20
    Фото

    Азербайджан и АБР обсудили новую Стратегию партнерства до 2030 года

    Финансы
    17:20

    Мбаппе выбыл из состава сборной перед матчем в Баку

    Футбол
    17:12

    В Азербайджане сократились инвестиции в сектор информации и связи

    ИКТ
    17:06

    Азербайджан и МАГАТЭ обсудили планы в сфере чистой энергетики

    Энергетика
    17:05

    "Узбекнефтегаз" и "КазМунайГаз" договорились развивать глубокую переработку углеводородов

    В регионе
    17:03

    В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн груза

    Инфраструктура
    17:01

    Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 года

    Финансы
    16:56

    В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих мест

    Социальная защита
    16:47

    Грузоперевозки в Азербайджане за 10 месяцев выросли на 2,3%

    Инфраструктура
    Лента новостей