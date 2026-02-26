Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Дом, где родился Адольф Гитлер, станет полицейским участком

    Это интересно
    • 26 февраля, 2026
    • 16:14
    Дом, где родился Адольф Гитлер, станет полицейским участком

    В австрийском городе Браунау-ам-Инн дом, где родился Адольф Гитлер, будет переоборудован в полицейский участок.

    Как передает Report, об этом пишет издание Spiegel.

    Отмечается, что переезд произойдет через несколько недель.

    Дом находитcя в центре города, и на мемориальном камне перед ним написано: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизму. Миллионы погибших напоминают нам об этом".

    Ранее МВД Австрии арендовал здание и использовал его, в частности, как учреждение для людей с ограниченными возможностями.

    Avstriyada Adolf Hitlerin doğulduğu ev polis bölməsinə çevrilir

