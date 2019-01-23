В парижском бутике во время ремонта нашли картину XVII века

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Во время капитального ремонта бутика Oscar de la Renta в Париже была найдена картина XVII века.

Как передаёт Report, об этом сообщает The New York Times.

За одной из стен рабочие обнаружили выполненное маслом произведение искусства, размер которого составлял три на шесть метров. Как установил историк искусства Стефан Пинта, картину нарисовал фламандский художник Арно де Вуэс, родившийся в 1644 году.

В связи с находкой ремонт пришлось отложить на конец осени. Картину планируют отреставрировать к маю.

Ранее в Нидерландах обнаружили неизвестную картину Винсента Ван Гога.