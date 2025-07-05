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В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания

В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания Река Сена в Париже впервые более чем за 100 лет открылась для общественного купания.
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5 июля 2025 г. 15:32
В Париже впервые за 102 года открыли реку Сену для общественного купания

Река Сена в Париже впервые более чем за 100 лет открылась для общественного купания.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse.

Помимо места для купания около острова Сен-Луи, где одновременно смогут находиться 150 человек, в субботу также откроются две другие аналогичные площадки. Одна из них находится около Эйфелевой башни и сможет вместить до 200 человек. Другая - напротив Национальной библиотеки Франции – предназначена для 700 человек, из которых 300 смогут находиться непосредственно в зоне купания.

Мэрия Парижа сообщила, что войти в реку смогут только те, кто умеет плавать, и эти навыки будут проверяться спасателями в специальной зоне. Также будут действовать ограничения по возрасту и росту.

На площадках в центре Парижа и около Эйфелевой башни купание будет разрешено только лицам старше 14 лет и выше 1,4 метра. В последнем месте также оборудовали зону для семей, где смогут находиться дети старше трех лет. Около библиотеки действуют ограничения в 10 лет и 1,2 метра.

В мае мэр французской столицы Анн Идальго сообщила, что с 5 июля и до конца августа на Сене будут организованы три места для общественного купания. В других местах плавать по-прежнему будет запрещено.

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