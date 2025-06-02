В Париже из музея украли восковую статую Макрона

В Париже из музея восковых фигур Гревен выкрали статую президента Франции Эмманюэля Макрона.

В Париже из музея восковых фигур Гревен выкрали статую президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, об этом сообщает Franceinfo.

Согласно информации, утром 2 июня подозреваемые - двое мужчин и две женщины - зашли в музей под видом обычных посетителей. В здании они переоделись в рабочую одежду и, выдавая себя за сотрудников музея, забрали статую Макрона стоимостью в 40 тысяч евро, прикрыли ее и вынесли через служебный вход.

Ответственность за похищение взяли на себя люди, назвавшиеся активистами Greenpeace. Скульптуру позднее принесли к посольству России, где ее использовали в акции протеста против закупок российского газа и удобрений.