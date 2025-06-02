О нас

В Париже из музея украли восковую статую Макрона

В Париже из музея украли восковую статую Макрона В Париже из музея восковых фигур Гревен выкрали статую президента Франции Эмманюэля Макрона.
Это интересно
2 июня 2025 г. 20:18
В Париже из музея украли восковую статую Макрона

В Париже из музея восковых фигур Гревен выкрали статую президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, об этом сообщает Franceinfo.

Согласно информации, утром 2 июня подозреваемые - двое мужчин и две женщины - зашли в музей под видом обычных посетителей. В здании они переоделись в рабочую одежду и, выдавая себя за сотрудников музея, забрали статую Макрона стоимостью в 40 тысяч евро, прикрыли ее и вынесли через служебный вход.

Ответственность за похищение взяли на себя люди, назвавшиеся активистами Greenpeace. Скульптуру позднее принесли к посольству России, где ее использовали в акции протеста против закупок российского газа и удобрений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Macron statue stolen from wax museum in Paris
Версия на азербайджанском языке Makronun 40 min avroluq mum heykəli oğurlanıb

Самое читаемое

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
27 мая 2025 г. 06:50
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
27 мая 2025 г. 12:21
В Приангарье после нападения с ножом погибли пятеро подростков
В Приангарье после нападения с ножом погибли пятеро подростков
28 мая 2025 г. 07:06
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
У берегов Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
28 мая 2025 г. 15:05
Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
ФотоБайрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
29 мая 2025 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi