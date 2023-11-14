В Нью-Йорке эксклюзивный Ferrari 250 GTO ушел с молотка за рекордные $51,7 млн

Гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO кузовного ателье Scaglietti 1962 года выпуска по итогам аукциона Sotheby's в Нью-Йорке ушел с молотка за рекордные $51,7 млн.

Гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO кузовного ателье Scaglietti 1962 года выпуска по итогам аукциона Sotheby's в Нью-Йорке ушел с молотка за рекордные $51,7 млн.

Как передает Report , об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

Этот Ferrari ― единственный в своем роде 250 GTO 1962 года выпуска, который принимал участие в спортивном заезде "24 часа Ле-Мана" более 60 лет назад, однако машине не удалось завершить 24-часовую гонку из-за перегрева силовой установки. Несмотря на это, автомобиль финишировал первым в своем классе на дистанции 1 тыс. км в другом заезде, который прошел на немецком треке Нюрбургринг.

Изначально автомобиль оснащался четырехлитровым двигателем компоновки V12 ― это единственная гоночная модификация GTO, которая получила такой мотор. Впоследствии силовую установку заменили на стандартный трехлитровый агрегат.

В 1985 году автомобиль попал в Соединенные Штаты и находился в руках одного владельца до этого года. Последние 38 лет этот 250 GTO ездил по мировым автошоу и выставкам винтажных машин.

Вместе с автомобилем новый владелец, чье имя не раскрывается, получил оригинальную документацию для подготовки машины к гонкам на Нюрбургринге и Ле-Мане, что значительно увеличило стоимость лота благодаря подтвержденной исторической ценности.