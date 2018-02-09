В ночь на субботу к Земле приблизится 40-метровый астероид

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В ночь с пятницы на субботу вблизи Земли пролетит астероид, размеры которого, по оценкам наблюдателей составляют от 15 до 40 метров.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом говорится в сообщении NASA.

Астероид обнаружен благодаря обзору Catalina Sky Survey (CSS) 4 февраля.

"Астероиды такого размера не часто приближаются к нашей планете - может, раз в два года", - сказал Пол Чодас из Центра слежения за околоземными объектами NASA.

Еще один астероид, открытый недавно 2018 CC, пролетел мимо Земли 6 февраля на расстоянии 184 тыс. километров. Его размеры составляли от 15 до 30 метров.