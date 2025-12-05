В небе над Азербайджаном этой ночью можно будет наблюдать суперлуние

В ночь на 5 декабря жители Азербайджана смогут наблюдать последнее суперлуние уходящего года.

Как сообщает Report, в этот день естественный спутник Земли максимально сблизится с нашей планетой и будет выглядеть примерно на 14 % больше и на 30 % ярче обычного.

Процесс начался 4 декабря в 15:07, когда Луна находилась в перигее - на минимальном расстоянии от Земли (356 961 км). Полная фаза Луны наступит 5 декабря в 03:15.

Специалисты отмечают, что явление не несет опасности для людей. Единственный эффект - незначительное повышение уровня океанов и морей, на 3–5 см, из-за усиления лунного притяжения.

Напомним, что рекордная близость Луны к Земле была зафиксирована 4 января 1912 года (356 375 км). Очередное значительное сближение - 356 447 км - ожидается 25 ноября 2034 года.