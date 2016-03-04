В Нью-Йорке открылась самая дорогая станция метро в мире

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке в районе нижнего Манхэттена открылась самая дорогая станция метро в мире. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, станция расположена у Всемирного торгового центра. Ее строительство длилось 12 лет вместо запланированных пяти.

На возведение станции метро было потрачено 4 млрд. долларов США - почти вдвое больше первоначально предусмотренной суммы. Как отмечает журнал Forbes, это рекордная стоимость для подобных сооружений в мире.

Архитектором монументальной конструкции из стекла и бетона выступил испанский художник-футурист Сантьяго Калатрава, по замыслу которого крыша здания над новым транзитным узлом должна напоминать крылья огромной белой птицы.

Новый транспортный узел соединяет 11 линий метрополитена, станцию пригородного поезда и паромную переправу Бэттери-парка. Предполагается, что в день он будет обслуживать около 250 тыс. пассажиров.