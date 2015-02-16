​В Нью-Йорке арестован мужчина, сбежавший из тюрьмы 38 лет назад

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Нью-Йорка арестовала 64-летнего мужчину, который находился в бегах на протяжении 38 лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Daily News.

В 1977 году Уолтер Миллер сбежал из тюрьмы в штате Северная Каролина, где отбывал 30-летний срок заключения за две попытки ограбления банка. С тех пор он жил в нью-йоркском районе Бруклин под вымышленным именем. В 1985 году беглец женился, и впоследствии у него родилось четверо детей.

В ближайшие дни он предстанет перед судом, где будет рассматриваться вопрос о его отправке в Северную Каролину для отбывания наказания. Жена и дети Миллера совершенно не подозревали о его прошлом и надеются, что власти штата его помилуют.

Каким образом стражам порядка спустя столько лет удалось выйти на след беглеца, неизвестно.