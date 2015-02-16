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    ​В Нью-Йорке арестован мужчина, сбежавший из тюрьмы 38 лет назад

    Жена и дети 64-летнего Миллера надеются, что его помилуют

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Нью-Йорка арестовала 64-летнего мужчину, который находился в бегах на протяжении 38 лет.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Daily News.

    В 1977 году Уолтер Миллер сбежал из тюрьмы в штате Северная Каролина, где отбывал 30-летний срок заключения за две попытки ограбления банка. С тех пор он жил в нью-йоркском районе Бруклин под вымышленным именем. В 1985 году беглец женился, и впоследствии у него родилось четверо детей.

    В ближайшие дни он предстанет перед судом, где будет рассматриваться вопрос о его отправке в Северную Каролину для отбывания наказания. Жена и дети Миллера совершенно не подозревали о его прошлом и надеются, что власти штата его помилуют.

    Каким образом стражам порядка спустя столько лет удалось выйти на след беглеца, неизвестно.

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