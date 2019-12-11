В мире может появиться новое государство

Жители острова Бугенвиль на референдуме проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

По результатам подсчета 181 тысячи избирательных бюллетеней, почти 177 тысяч человек проголосовали за независимость и только три тысячи за предоставление острову большей автономии.

Итоги голосования, которое прошло с согласия властей Папуа, не означают, что Бугенвиль автоматически станет независимым. С ними должен согласиться парламент Папуа-Новой Гвинеи, после чего начнутся длительные переговоры об условиях отделения.

Бугенвиль в прошлом был германской колонией. Затем контроль перешел к Австралии, а после получения независимости Папуа-Новой Гвинеей - к этой стране. Жители острова, однако, утверждают, что имеют свою собственную идентичность и культурно ближе к жителям Соломоновых островов, а не Папуа.

Отметим, что Бугенвиль - крупнейший остров в группе Соломоновых островов в Тихом океане. Входит в состав государства Папуа-Новая Гвинея в качестве автономного региона, такой статус был получен в 1997 году после двух неудачных попыток провозглашения независимости в 1975 и 1990 годах.

В 1990-е годы на острове шли кровопролитные бои за контроль над медными рудниками, в ходе которого Погибло до 10% населения острова.