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В Милане вступил в силу запрет на курение в общественных местах

В Милане вступил в силу запрет на курение в общественных местах С 1 января 2025 года в Милане, финансовой столице Италии, вступил в силу запрет на курение в общественных местах и на улице.
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1 января 2025 г. 14:58
В Милане вступил в силу запрет на курение в общественных местах

С 1 января 2025 года в Милане, финансовой столице Италии, вступил в силу запрет на курение в общественных местах и на улице.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Euronews.

Нововведение направлено на улучшение качества воздуха в городе, который страдает от высокого уровня загрязнения.

Запрет распространяется на все общественные места, включая улицы, с небольшими исключениями. В часности, курение допускается в изолированных зонах при условии, что курильщик находится на расстоянии не менее 10 метров от других людей.

Нарушение нового правила грозит штрафами от 40 до 240 евро. Запрет, однако, не распространяется на электронные сигареты и вейпы.

Нынешний запрет является последним шагом в рамках инициативы, начатой еще в 2021 году и направленной на улучшение качества воздуха в городе.

Ранее курение запретили в парках, на детских площадках, автобусных остановках и спортивных сооружениях.

Местные власти связывают ужесточение ограничений с подготовкой к Зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Милане и Кортине в 2026 году. Цель запрета — не только защита здоровья горожан, но и значительное улучшение экологической ситуации в городе.

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