​В Кыргызстане запретили отмечать последний звонок

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Кыргызстане праздника у выпускников не будет.

Как передает Report, власти запретили отмечать последний звонок в клубах и ресторанах.

Торжественные мероприятия будут проходить только на территории школ. Это связано с тем, что в последнее время участились несчастные случаи с участием выпускников. Последний звонок в этом году в Кыргызстане прозвенит 29 мая. В день получения аттестата выпускники должны выглядеть строго - белый верх, черный низ.