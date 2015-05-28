​В Красном море появились два новых острова

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Красном море ученые-геологи обнаружили два новых острова.

Как передает Report, архипелаг Эз-Зубайр, принадлежащий Йемену, пополнился двумя островами в результате извержений вулканов в 2011-м и 2013 годах.

Архипелаг Эз-Зубайр, который принадлежит Йемену, теперь имеет на два острова больше. Механизм образования островов пока мало понятен специалистам, однако при детальном изучении процесса извержения в реальном времени, ученые выяснили, что острова образовались во время начальной стадии процесса извержения.

Архипелаг Эз-Зубайр - это группа островов в Красном море, образовавшихся в результате извержений вулканов на протяжении нескольких лет. Его максимальная высота 191 метров, а длина - 5 километров.