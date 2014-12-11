В Китае ужесточили борьбу против курильщиков

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В рамках мероприятий по борьбе с курением Госкомитет по здравоохранению и планированию рождаемости Китайской Народной Республики (КНР) намерен поднять цены на табачные изделия.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это - первая попытка борьбы в Китае против вредных привычек.

В 2005 году соответствующей структурой страны была утверждена рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. После этого на территории страны запретили рекламу сигарет, их продажи в автоматах, строительство новых табачных фабрик.

Власти планируют также запретить курение в общественных местах.

Китай лидирует среди других стран по числу курильщиков. В стране более 300 млн. курильщиков. Более 740 млн. жителей страны пассивные курильщики. Из-за заболеваний, возникающих в результате курения, ежегодно в стране умирает около 1,37 млн. человек.