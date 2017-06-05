В Китае заработал самый быстрый лифт в мире

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Японская компания Hitachi запустила на юге Китая, в городе Гуанчжоу, самый скоростной лифт в мире, передает Report со ссылкой на Daily Mail.

Лифт находится в здании финансового центра CTF Finance Centre.

В ходе испытаний было доказано, что расстояние в 530 метров (до крыши здания) лифт преодолевал за 25 секунд. Машина развивает скорость 75,6 километра в час.

Скорость спуска в новом лифте будет вдвое меньше, чем скорость подъема - 36 км/час. Лифт будет достигать первого этажа за минуту.

До этого рекордсменом считался лифт, находящийся также в Китае, в здании Shanghai Tower. Он способен развивать скорость 69 км/час. Замыкает тройку лидеров лифт из Тайваня, его скорость составляет 61 км/час.