​В Китае стартует массовая торговля клонированными котами

Китайская компания Sinogene в ближайшее время приступит к массовой торговле клонированными котами.

Такое решение руководство организации приняло после успешного воспроизведения генетической копии животного.

Как передаёт Report, об этом сообщает ТАСС.

При этом в Sinogene не хотят останавливаться на котах. В дальнейшем предполагается начать массовое "производство" клонированных лошадей и почтовых голубей.

Первый котенок-клон получил имя Чеснок. Он родился месяц назад, но о его рождении было официально объявлено значительно позже, когда животное сумело доказать создателям свою жизнеспособность.

Воспроизвести любимого питомца можно будет за 250 тысяч юаней (это 35,4 тысячи долларов по текущему курсу).

Отметим, что в последние годы в мегаполисах Китая многие жители предпочитают заводить домашних животных, а не рожать детей.