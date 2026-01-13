Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Китае стала популярной бракованная плюшевая лошадка

    Это интересно
    • 13 января, 2026
    • 10:53
    В Китае стала популярной бракованная плюшевая лошадка

    Грустная плюшевая лошадка, которой на производстве по ошибке пришили улыбку "вверх ногами", набрала популярность на китайских платформах электронной коммерции.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    Отмечается, что теперь фабрика в городе Иу производит их до 15 тыс. в день и с трудом справляется со спросом.

    Игрушку - талисман года Красной Огненной Лошади - назвали "Кукума", что переводится как плачущая лошадка. Ее можно приобрести как отдельно, так и в паре с оригинальной улыбающейся лошадкой - "Сяосяома".

    Китай игрушка

    Последние новости

    11:25

    Пярвиз Шахбазов: Рыночная стоимость инвестпортфеля ГНФАР в Италии составляет $2,8 млрд

    Энергетика
    11:24

    Камран Алиев: Вашингтонские договоренности являются важным политическим достижением

    Внешняя политика
    11:20

    Цены на золото и серебро снизились после роста до рекордного значения днем ранее

    Финансы
    11:12

    В роддоме в Кемеровской области РФ погибли 10 младенцев, начата доследственная проверка

    В регионе
    11:08

    Пярвиз Шахбазов: Италия до сих пор получила по TAP свыше 45 млрд кубометров газа из Азербайджана

    Энергетика
    10:59

    Шахбазов: Италия может стать логистическим хабом Европы благодаря Среднему коридору

    Инфраструктура
    10:58

    Чириелли: Открытие Итало-азербайджанского университета демонстрирует прочность двусторонних связей

    Внешняя политика
    10:56

    МЧС обратилось к населению в связи с резким ухудшением погоды

    Происшествия
    10:56

    Италия положительно оценила итоги Вашингтонского саммита для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    Лента новостей