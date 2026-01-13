В Китае стала популярной бракованная плюшевая лошадка

Грустная плюшевая лошадка, которой на производстве по ошибке пришили улыбку "вверх ногами", набрала популярность на китайских платформах электронной коммерции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Отмечается, что теперь фабрика в городе Иу производит их до 15 тыс. в день и с трудом справляется со спросом.

Игрушку - талисман года Красной Огненной Лошади - назвали "Кукума", что переводится как плачущая лошадка. Ее можно приобрести как отдельно, так и в паре с оригинальной улыбающейся лошадкой - "Сяосяома".