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    В Китае появился подвесной мост из стекла - ФОТО

    Это сооружение стало первым в мире подвесным мостом со стеклянным полом

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ На юго-востоке Китая в провинции Хунань появился стеклянный мост, где туристы могут насладиться видом земли под ногами с высоты в 180 метров, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

    Ранее мост был деревянным. После многомесячного труда 11 инженеров сооружение стало первым в мире подвесным мостом со стеклянным полом.

    Длина моста между двумя пиками в китайском национальном парке Shiniuzhai составляет около 300 метров.

    Отмечается, что многие туристы держатся за перила и друг друга, боясь идти над пропастью по стеклу.

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