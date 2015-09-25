В Китае появился подвесной мост из стекла - ФОТО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ На юго-востоке Китая в провинции Хунань появился стеклянный мост, где туристы могут насладиться видом земли под ногами с высоты в 180 метров, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Ранее мост был деревянным. После многомесячного труда 11 инженеров сооружение стало первым в мире подвесным мостом со стеклянным полом.

Длина моста между двумя пиками в китайском национальном парке Shiniuzhai составляет около 300 метров.

Отмечается, что многие туристы держатся за перила и друг друга, боясь идти над пропастью по стеклу.