В Китае появилась база для тренировки человекоподобных роботов

В китайском Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов.

В китайском Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов.

Как передает Report, об этом пишет портал YiCai Global.

"Центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять различные задачи, а полученные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов", - говорится в материале.

Отмечается, что для начала в центре разместят 100 искусственных гуманоидов. Их будут обучать для использования по более чем 10 сценариям. Полученные данные будут передавать компаниям, которые занимаются разработкой моделей ИИ, что должно помочь с развитием отрасли.