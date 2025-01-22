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В Китае появилась база для тренировки человекоподобных роботов

В Китае появилась база для тренировки человекоподобных роботов В китайском Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов.
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22 января 2025 г. 13:23
В Китае появилась база для тренировки человекоподобных роботов

В китайском Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов.

Как передает Report, об этом пишет портал YiCai Global.

"Центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять различные задачи, а полученные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов", - говорится в материале.

Отмечается, что для начала в центре разместят 100 искусственных гуманоидов. Их будут обучать для использования по более чем 10 сценариям. Полученные данные будут передавать компаниям, которые занимаются разработкой моделей ИИ, что должно помочь с развитием отрасли.

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Версия на азербайджанском языке Çində insanabənzər robotların təlimi üçün baza yaradılıb

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