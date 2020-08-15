О нас
Report Georgia

В Китае построят город будущего

В Китае построят город будущего В Китае появится город будущего, который будет создан с учетом всех особенностей жизни в разгар эпидемии
Это интересно
15 августа 2020 г. 07:39
В Китае построят город будущего

В Китае появится город будущего, который будет создан с учетом всех особенностей жизни в разгар эпидемии.

Как передает Report со ссылкой на ArchDaily, Сюнань построят в 100 километрах от Пекина. Он объединит традиционную европейскую планировку, современные китайские высотки и сельскохозяйственный ландшафт. "Мы не можем больше проектировать города и здания и делать вид, будто бы ничего (речь о пандемии коронавируса) не произошло", — заявили создатели.

На крышах всех домов разместят теплицы, где будут выращивать продукты и одновременно получать энергию от солнечных батарей. На первых этажах оборудуют коворкинги, установят 3D-принтеры и организуют вторичную переработку отходов. Каждое здание будет собирать дождевую воду и очищать ее до питьевой.

"Мы разработали проект во время режима самоизоляции, когда вся наша команда работала из дома, и мы решили включить все те аспекты, которые могли бы сделать нашу жизнь лучше на карантине", — рассказали архитекторы.

Строения возведут из деревянных конструкций с применением дизайнерских технологий. В городе будут жилая недвижимость, офисы, бассейны, магазины, продовольственные рынки, детский сад, администрация, пожарная часть и другие объекты. Каждый участок Сюнаня сделают максимально функциональным.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Задержан задушивший на море беременную жену
Задержан задушивший на море беременную жену
8 августа 2020 г. 13:24
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
8 августа 2020 г. 23:31
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
13 августа 2020 г. 15:32
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
9 августа 2020 г. 06:35
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
9 августа 2020 г. 12:38
Преподаватель БВШН спас двух человек, тонущих в море
Преподаватель БВШН спас двух человек, тонущих в море
13 августа 2020 г. 13:10
Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
ФотоСкончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
10 августа 2020 г. 12:01
Представитель TƏBİB: Все мы устали от карантина
Представитель TƏBİB: Все мы устали от карантина
8 августа 2020 г. 11:53
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане 84 новых случая заражения коронавирусом
11 августа 2020 г. 16:41
Коронавирус стал распространяться быстрее
Коронавирус стал распространяться быстрее
12 августа 2020 г. 07:40

Последние новости

08:31
Сегодня определится последний полуфиналист Лиги Чемпионов Футбол
07:39
В Китае построят город будущего Это интересно
07:13
Пентагон создает группу для изучения НЛО Это интересно
06:10
США в ближайшие дни начнут возвращать санкции против Ирана Другие страны
05:58
Месси потерпел крупнейшее поражение в карьере Футбол
05:08
Трамп потребовал от владельцев TikTok продать все активы на территории США ИКТ
04:14
Трамп навестил младшего брата в госпитале в Нью-Йорке Другие страны
03:08
Израиль поразил объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой Другие страны
03:01
США продолжат работу по препятствованию продаже оружия Ирану Другие страны
02:34
В Баку перевернулся автомобиль, пострадала женщина Происшествия
01:38
"Бавария" установила новый рекорд Лиги Чемпионов Футбол
01:06
ФотоКроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму Это интересно
00:49
"Бавария" поиздевалась над "Барселоной" Футбол
00:06
ФотоНезаконно захвативший земли предприниматель выставил вперед свою сестру Энергетика
23:33
Названо число жертв коронавируса в Иране за сутки В регионе
Вся новостная лента