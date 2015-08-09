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    ​В Китае под лестницей дома нашли скелет и 213 яиц динозавра

    Останки и кладка яиц принадлежат динозавру под названием пситтакозавр

    Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Под лестницей дома в китайской провинции Гуандун полиция обнаружила спрятанные 213 яиц и полный скелет динозавра.

    Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

    Первоначально скелет и яйца были найдены на строительной площадке в конце июня, однако затем окаменелости были украдены местными жителями.

    Палеонтологи определили, что прекрасно сохранившиеся останки и кладка яиц принадлежат мелкому травоядному динозавру под названием "пситтакозавр".

    Пситтакозавры — это представители инфраотряда рогатых динозавров, которые жили в раннем меловом периоде на территории современной Азии, примерно 130–100 млн лет назад. Пока сотрудники полиции не разглашают информацию о том, будет ли кто-нибудь арестован за кражу скелета и яиц.

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