​В Китае под лестницей дома нашли скелет и 213 яиц динозавра

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Под лестницей дома в китайской провинции Гуандун полиция обнаружила спрятанные 213 яиц и полный скелет динозавра.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

Первоначально скелет и яйца были найдены на строительной площадке в конце июня, однако затем окаменелости были украдены местными жителями.

Палеонтологи определили, что прекрасно сохранившиеся останки и кладка яиц принадлежат мелкому травоядному динозавру под названием "пситтакозавр".

Пситтакозавры — это представители инфраотряда рогатых динозавров, которые жили в раннем меловом периоде на территории современной Азии, примерно 130–100 млн лет назад. Пока сотрудники полиции не разглашают информацию о том, будет ли кто-нибудь арестован за кражу скелета и яиц.