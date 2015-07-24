​В Китае начали сборку самого большого в мире телескопа

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Китайские инженеры приступили к сборке самого большого в мире телескопа FAST, который равняется по размерам 30 футбольным полям, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Техники приступили к сборке отражателя телескопа диаметром 500 м, который состоит из 4450 панелей. Каждая панель представляет собой равносторонний треугольник, каждая из сторон которого равняется 11 м", — говорится в сообщении.

Сборка телескопа идет высоко в горах в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

"Там три холма, которые располагаются в 500 м друг от друга и создают идеальное место для телескопа", - заявил главный инженер телескопа Cунь Цайхуна, который объяснил выбор месторасположения устройства. Кроме того, в радиусе 5 км от телескопа нет ни одного города.

Огромная тарелка подвешена над землей и поддерживается кабелями и тысячами опорных столбов. Для того, чтобы увидеть весь телескоп, необходимо подняться на вершину одного из холмов. В настоящие время идет строительство смотровой площадки на вершине холма, которая будет открыта для посетителей.

Периметр телескопа равняется 1,6 км, чтобы его обойти потребуется около 40 минут.

Отмечается, что новый телескоп не просто большой по размерам, но и очень чувствительный. Панели тарелки могут перемещаться и принимать сигналы с разных точек.

После того, как китайские инженеры полностью соберут телескоп, он превзойдет по размерам крупнейший на данный момент телескоп в Пуэрто-Рико, диаметр которого составляет 300 м. Строительство телескопа, которое началось в марте 2011 года, будет завершено в следующем году.