В Китае мужчина купил абонементы на 300 лет на сумму $120 тыс.

12 августа 2025 г. 10:44
Житель Китая потратил более 870 тыс. юаней ($120 тыс.) на фитнес-абонементы сроком на 300 лет в надежде заработать на их перепродаже.

Как передает Report, пишет газета South China Morning Post.

Всего он подписал 26 контрактов со спортзалом на покупку абонементов и оплату тренировок.

Но администратор спортзала, действующего в Ханчжоу (провинция Чжэцзян) скрылся с его деньгами.

Обманутый мужчина сообщил СМИ о том, что в данном спортзале он занимается уже три года. Руководство зала рассказало ему об акции, согласно которой, после того как клиенты приобрели годовую абонементную карту за 8 888 юаней ($1,2 тыс.), зал мог продать ее новым клиентам за 16 666 юаней ($2,3 тыс.). Менеджеры зала уверили мужчину, что 10% наценки будет забирать себе зал, а остальное достанется клиенту.

В середине июля, когда спортзал должен был вернуть мужчине часть основного долга, он ничего не получил. В конце июля он обнаружил, что руководство спортзала и весь его торговый персонал исчезли. Позже мужчина выяснил, что во всех договорах, которые он заключил с спортзалом, не упоминалось о возврате средств, обещанном продавцом. Кроме того, в договорах было оговорено, что абонемент не может быть передан другим лицам.

