​В Китае археологи раскопали древнюю настольную игру

Баку.21ноября. REPORT.AZ/ Археологи раскопали гробницу в Китае, которой насчитывается около 2300 лет, и обнаружили в ней древнюю настольную игру.

Как передает Report со ссылкой пишет The Independent, гра представляет собой кубик с 14-ю гранями, сделанный из зуба животного, доску, украшенную глазами и узорами природных стихий, а также 21 обломок с номерами.

Читается, что они относятся к игре под названием «Любо» или «Бо». В нее играли около 1500 лет назад и правила больше неизвестны. Тем не менее, пишет издание, на древних изображениях видно, что играют в нее два человека, располагающееся по обе стороны доски и у каждого есть шесть палочек для броска.

Статья об артефактах из гробницы, которая недалеко от города Цинчжоу, была опубликована в журнале Вэньу в 2014 году, а недавно ее перевел на английский язык журнал «Китайских культурных реликвий».