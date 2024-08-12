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В "Кешикчидаг" обнаружены курганы, хранящие следы Ходжалы-Гедабекской культуры

В "Кешикчидаг" обнаружены курганы, хранящие следы Ходжалы-Гедабекской культуры При поддержке Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры в Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" успешно завершен первый этап археологических раскопок.
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12 августа 2024 г. 19:54
В Кешикчидаг обнаружены курганы, хранящие следы Ходжалы-Гедабекской культуры

При поддержке Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры в Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" успешно завершен первый этап археологических раскопок.

Как сообщает Report, раскопки проводились в двух направлениях - в 600 метрах к северо-востоку от села Аггёль Агстафинского района и на территории Сарысойских курганов.

В первом случае курган был окружен кромлехом из мелких речных камней, что делает его особенно интересным с археологической точки зрения. Сарысойские же курганы содержат следы погребальных обычаев, важных для изучения Ходжалы-Гедабекской культуры.

Научные исследования и археологические раскопки в заповеднике "Кешикчидаг" будут продолжаться.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeşikçidağda Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid olan kurqan aşkarlanıb

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