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    В Кербале создан носящий имя национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова участок временного проживания - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Здесь созданы все условия для принятия гостей

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Ираке создан носящий имя национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова участок временного проживания. 

    Как заявляет Report, он расположен в городе Кербала.
    Площадь участка в несколько гектаров ограждена. У входа висит портрет Мубариза Ибрагимова и стоит надпись "Герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов".
    Здесь установлены имеющие все условия 60-70 палаток, в которых разместились гости города, в том числе и азербайджанцы.
    Report предлагает вниманию читателей подготовленный фоторепортаж.

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