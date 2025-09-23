Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Казахстане запускают "Поезд Гарри Поттера"

    • 23 сентября, 2025
    • 11:19
    В Казахстане запускают Поезд Гарри Поттера

    В Казахстане запускают "Поезд Гарри Поттера" - культурно-развлекательного шоу для пассажиров электропоезда. Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки" (дочерняя компания "Казахстан темир жолу" - ред.).

    "В ходе поездки пассажиров ожидает театрализованное шоу с участием актеров в образах известных персонажей вселенной Гарри Поттера. Программа включает интерактивные элементы, позволяющие детям и взрослым погрузиться в атмосферу сказочного путешествия. Каждому юному пассажиру будет вручен памятный сувенир - волшебная палочка. Шоу организовано на борту электропоезда состоящего из четырех новых вагонов", - сообщили в компании.

    Электричка будет следовать по маршруту "Астана-1 - Тастак - Астана-1", продолжительность программы - два часа. Ближайшие рейсы "Поезд Гарри Поттера" начнутся 5 октября и 12 октября в 11:25.

