    Президент НАНА: Наблюдается высокая динамика развития азербайджанской науки

    Наука и образование
    • 27 января, 2026
    • 20:22
    Президент НАНА: Наблюдается высокая динамика развития азербайджанской науки

    Состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), на котором были обсуждены годовые отчеты Отделения общественных наук и Гянджинского отделения за 2025 год.

    Как сообщает Report, президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил высокую динамику развития азербайджанской науки и подчеркнул необходимость усиления подготовки академических кадров и работы с молодежью.

    В данном контексте он напомнил о создании в стране Академии молодежи, а также учреждении премии НАНА "Молодой ученый года".

    В ходе заседания был представлен отчет о деятельности Отделения общественных наук. В 2025 году проведены 491 исследовательская работа по 87 темам, опубликовано 1594 научные работы, в том числе книги, монографии и статьи, часть из которых вышла за рубежом.

    В НАНА также сообщили о продолжении археологических исследований, паспортизации памятников, работ на освобожденных территориях в рамках программы "Великого возвращения", а также об изучении истории и культуры Западного Азербайджана и подготовке исторических карт.

    Иса Габиббейли отметил успехи институтов НАНА в археологии, истории, этнологии, философии, социологии, исследованиях искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщил о планах исследований наследия Кавказской Албании на территории Кяльбаджара и продолжении изучения истории иракских туркменов.

    Фото
    AMEA-nın Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib

    Лента новостей