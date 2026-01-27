Президент НАНА: Наблюдается высокая динамика развития азербайджанской науки

Состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), на котором были обсуждены годовые отчеты Отделения общественных наук и Гянджинского отделения за 2025 год.

Как сообщает Report, президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил высокую динамику развития азербайджанской науки и подчеркнул необходимость усиления подготовки академических кадров и работы с молодежью.

В данном контексте он напомнил о создании в стране Академии молодежи, а также учреждении премии НАНА "Молодой ученый года".

В ходе заседания был представлен отчет о деятельности Отделения общественных наук. В 2025 году проведены 491 исследовательская работа по 87 темам, опубликовано 1594 научные работы, в том числе книги, монографии и статьи, часть из которых вышла за рубежом.

В НАНА также сообщили о продолжении археологических исследований, паспортизации памятников, работ на освобожденных территориях в рамках программы "Великого возвращения", а также об изучении истории и культуры Западного Азербайджана и подготовке исторических карт.

Иса Габиббейли отметил успехи институтов НАНА в археологии, истории, этнологии, философии, социологии, исследованиях искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщил о планах исследований наследия Кавказской Албании на территории Кяльбаджара и продолжении изучения истории иракских туркменов.