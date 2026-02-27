В Калининградской области РФ нашли уникальный янтарь возрастом до 50 млн лет
Это интересно
- 27 февраля, 2026
- 12:12
Калининградский янтарный комбинат (входит в "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") нашел образец янтаря, повторяющего очертания личинки древнего жука.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".
Свою форму янтарь приобрел 30-50 млн лет назад. В сколе камня угадывается редкий фрагмент - трехмерный слепок туннеля, который образовала личинка жука-древоточца. В камне нет самого насекомого, но янтарь точно передает форму его личинки.
Камень станет экспонатом в музее Янтарного комбината.
