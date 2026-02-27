Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    27 февраля, 2026
    • 12:12
    В Калининградской области РФ нашли уникальный янтарь возрастом до 50 млн лет

    Калининградский янтарный комбинат (входит в "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") нашел образец янтаря, повторяющего очертания личинки древнего жука.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба "Ростеха".

    Свою форму янтарь приобрел 30-50 млн лет назад. В сколе камня угадывается редкий фрагмент - трехмерный слепок туннеля, который образовала личинка жука-древоточца. В камне нет самого насекомого, но янтарь точно передает форму его личинки.

    Камень станет экспонатом в музее Янтарного комбината.

