В Калифорнии угнали грузовик с 8 тысячами билетов в Disneyland

© Disney Parks

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Грузовик, перевозивший 8 тысяч билетов в Disneyland, угнали в Калифорнии, передает Report со ссылкой на Рен-ТВ.

Инцидент произошел на одной из американских парковок этой ночью. В грузовике находились материалы, оборудование, регистрационные данные для конференции фермеров в штате Южная Каролина, а также 8 тысяч билетов в парк развлечений.

Отмечается, что Disneyland аннулировал все украденные билеты.

Для пострадавших в результате угона фермеров изготовят новые пропуска в "волшебный мир Уолта Диснея".