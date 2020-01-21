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В Италии выставлены на продажу дома по цене 1 евро

В Италии выставлены на продажу дома по цене 1 евро

Вблизи от итальянского региона Кампания в коммуне Бизачча 90 исторических домов выставлены на продажу по цене 1 евро.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Travel, этот шаг предпринят для поощрения людей к жизни в коммуне Бизачча.

Выставленные на продажу дома не готовы для проживания. Поэтому одним из требований является ремонт дома со стороны нового владельца.

Напомним, что дома за 1 евро ранее были выставлены на продажу в коммуне Муссомелли на Сицилии. Руководство города выставило на продажу около 500 строений. 100 из них уже проданы.

Алпарслан Озтюрк

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