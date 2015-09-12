​В Испании впервые в мире пересадили ребра, сделанные на 3D-принтере - ВИДЕО

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Первую в мире пересадку протезов грудины и ребер, напечатанных на 3D-принтере, сделали мужчине из Испании, страдавшему от саркомы грудной стенки, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Титановые протезы были разработаны специалистами из австралийской компании Anatomics совместно с Государственным объединением научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

Отмечается, что протезировать 54-летнего пациента классическими методами было бы слишком трудно из-за множества удаленных костей и их "сложной геометрии". При этом традиционные протезы, применяемые пока медиками, не позволяют добиться необходимой подвижности у пациента. Кроме того, пластинчатые имплантаты со временем теряют заданную форму и упругость.

Эксперт CSIRO по 3D-печати Алекс Кингсбери также отметил, что процесс распечатки ребер был значительно эффективнее традиционных методов производства. При этом протез был создан с учетом оставшихся у пациента частей ребер и с соответствующими креплениями.

Доктор Хосе Аранда, который принимал участие в операции, подчеркнул, что все прошло успешно. Протез, распечатанный на 3D-принтере, "подошел как перчатка", отметил он.

Сообщается, что после операции пациент наблюдался в течение 12 дней, после чего на фоне улучшения состояния был выписан из больницы.